HDP adaylık için Türmen’i tartışıyor

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı kuran HDP’nin bir gözü de 6’lı masadan çıkacak adayda. Kulislere göre; HDP, 6’lı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında uzlaşmazsa kendi adayını çıkartacak. Bu ismin de eski AHİM Yargıcı Rıza Türmen olacağı iddia ediliyor.

DEMİRTAŞ ADAY OLAMAZ

6’lı masanın ikinci tura bıraktığı adayını HDP de merak ediyor. Ankara kulislerinde; 6’lı masanın Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı konusunda uzlaşamaması halinde HDP’nin kendi adayını çıkartacağı konuşuluyor.

Bu noktada HDP’lilerin tercihi eski genel başkan Selahattin Demirtaş’tan yana. Ancak 2018’de terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 4 yıl 8 aylık hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı hali devam eden Demirtaş, aday olamıyor.

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Bu nedenle de alternatif adaylar üzerinde kafa yoran HDP kurmaylarının eski diplomat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıçlarından Rıza Türmen’in adını adaylık için zikrettikleri iddia ediliyor. Sol liberal görüşleriyle öne çıkan Türmen, CHP’de 2011-2015 arasında milletvekilliği de yapmıştı.