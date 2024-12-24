Helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Muğla'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun, ATT Selçuk Saykal ve Albay Pilot Bayram Çiçek son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Saykal’ın annesi Fadegül Keskin, oğlunun tabutuna sarılarak, “Kalk ne olur ölmedim de” diyerek feryat etti. Pilot Tamer Gönül ise bugün İzmit’te defnedilecek.
TÖREN DÜZENLENDİ
Muğla’daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli albay pilot 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası Doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Kepez ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi helikopter pistinde düzenlenen törende gözyaşı döken ölen pilot ve sağlıkçıların yakınlarını sağlık personeli teskin etmeye çalıştı.
NE OLUR ÖLMEDİM DE
Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal, Antalya Kurşunlu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Coşkun ve Saykal’ın naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Selçuk Saykal’ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, “Kalk ne olur ölmedim de, kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk” diyerek feryat etti. Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti.
TABUTA SARILDILAR
Emekli Albay Pilot Bayram Çiçek memleketi Mersin Mut’ta Laal Paşa Camii’nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Pilot Çiçek’in eşi Gülay ve oğlu Gökberk uzun süre gözyaşı döktü, yakınları tabuta sarılarak ağladı. Pilot Tamer Gönül ise bugün memleketi İzmit'te son yolculuğuna uğurlanacak.