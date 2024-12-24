Helikopter kazasında hayatını kaybedenlere veda: Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Muğla’daki otopsi işlemlerinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli albay pilot 1 çocuk babası Tamer Gönül, 2 çocuk babası Doktor Cengiz Coşkun ve 3 çocuk babası acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri Antalya'ya getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli kıdemli pilot albay 1 çocuk babası Bayram Çiçek'in (53) cenazesi ise Muğla'dan memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Kepez ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi helikopter pistinde düzenlenen törende gözyaşı döken ölen pilot ve sağlıkçıların yakınlarını sağlık personeli teskin etmeye çalıştı.

Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal, Antalya Kurşunlu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Coşkun ve Saykal’ın naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Selçuk Saykal’ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, “Kalk ne olur ölmedim de, kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk” diyerek feryat etti. Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti.