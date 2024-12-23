Helikopter hastaneye çarptı 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da ambulans helikopter hastane binasına çarpıp düştü. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, dün saat 10.06’da Antalya’ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havadaki kalkıştan hemen sonra helikopter hastanenin en üst katına çarpıp yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, düşen helikopterde Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Muğla Valisi İdris Akbıyık çalışmaları yerinde takip etti. Vali Akbıyık, “Bölgede yoğun sis var, kaza nedeni araştırılıyor. Çünkü mesafe çok yakın, hastane önünden pistten kalkarken çarpıyor ve kaza meydana geliyor” dedi.

Cengiz Coşkun, Selçuk Saykal, Tamer Gönül, Bayram Çiçek.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 5 kişilik kaza kırım ekibi, enkazda inceleme yaptı. Çalışmalara, olay yeri inceleme ekipleri de destek verdi. Havanın kararması nedeniyle çalışma projektörlerle gerçekleştirildi. Yağıştan zarar görmemesi için örtülen enkaz açılıp fotoğraflandı. Enkazdan çevreye dağılan parçalar tek tek inceledi. TUSAŞ ekibinin yapacağı incelemeden sonra enkaz kaldırılacak.

OTOPSİLER TAMAMLANDI

Ölen 4 kişinin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsiler tamamlandıktan sonra hastanede tören düzenlendi. Ardından cenazeler, Antalya ve Mersin'e gönderildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vefat eden 4 personel için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de taziye mesajı yayınladı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Helikopterin, kazadan önce kalkış yaptığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sisli havada kalkan helikopterin geriye doğru hareket ettiği, kuyruk bölümünden hastaneye çarptığı görüldü.







