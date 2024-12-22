Akdeniz'de Muğla açıklarında saat 22.09'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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Ayrıntılar Geliyor...
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