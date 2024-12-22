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Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Semih Bozkuş
22:2422/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Akdeniz'de Muğla açıklarında saat 22.09'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıntılar Geliyor...

#Deprem
#Muğla
#Akdeniz

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