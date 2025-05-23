Her gün biri itirafçı oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan “Örgütün aldığı kararların eksiksiz hayata geçmesi hususu önemli, kurumlarımız bunu takip edecek. Şehit yakınları ve gaziler bu süreçte incinmemeli, terörle mücadele verenlerin hukuku korunmalı” diye konuştu. İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni itirafçılar çıktığına dikkat çeken Erdoğan, “Yeni deliller ortaya çıkıyor. Yürüyen bir süreç var, her gün birileri çıkıp itirafçı oluyor. Bu adamlar ahtapotun kolları gibi uzanmış, her yere yapışmışlar” dedi.