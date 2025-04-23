Herkes Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamalarını konuşuyor: İstanbul'daki 6,2'lik depremi günler öncesinden haber vermiş

Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi için “başka bir deprem riski yok” dedi.
Türkiye bugün yine şiddetli sarsıntılarla karşı karşıya kaldı. Ülkenin en büyük metropolü ve ekonomik merkezi olan İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı anında vatandaşlar panik içinde sokaklara döküldü. Deprem sonrası gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, dikkat çeken isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu. Üşümezsoy'un yaklaşık 20 gün önce tam koordinat vererek Silivri bölgesinde 6 ila 6,5 büyüklüğünde bir deprem beklentisini dile getirdiği ortaya çıktı.
Tarihimiz deprem konusunda acı hatıralarla dolu. Bu neden bugün İstanbul'da meydana gelen depremler hem İstanbul'dakilerin hem de tüm Türkiye'dekilerin yüreğini ağzına getirdi. Yıkılan bina olmaması ve can kaybının olmaması ise günün en sevindirici haberi oldu.
Tüm bunlar yaşanırken Prof. Dr.
Şener Üşümezsoy
'un 20 gün önce
"Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir"
dediği ortaya çıktı.
"Riskli binaların çevresinde bulunmayın"
"Riskli binaların çevresinde bulunmayın"
Marmara Denizi'nde çok sayıda deprem meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken saat 12.49'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.2 olarak açıklandı. Saat 12.51'de üçüncü bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan uyarıda;
"Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın"
ifadeleri kullanıldı.
20 gün önce açıklamış
20 gün önce açıklamış
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamasında,
"Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir"
uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.
İki bölgeyi uyarmış
İki bölgeyi uyarmış
Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy o açıklamasında iki ilçeye dikkat çekmişti. Bunlar Kumburgaz ve Silivri'ydi. Üşümezsoy açıklamasının devamında ise,
"Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil"
diye konuşmuştu.
"Marmara'da depremler bitti"
"Marmara'da depremler bitti"
Bugünkü İstanbul depremlerinin ardından sosyal medyada Üşümezsoy'un açıklamaları bir anda gündem oldu. Üşümezson bugün yaptığı açıklamada ise,
"Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler"
ifadelerini kullandı.
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