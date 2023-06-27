İletişim Başkanı Altun'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak insanlığa ihanet etmektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan CHP yandaş Merdan Yanardağ hakkında bir paylaşımda bulundu. Altun, "Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir" dedi.





"İfade özgürlüğü, teröristlere övgüler dizmeyi içermez"





Altun sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, iletişimin bir insan hakkı olduğunu ifade ederek, “İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir. Bu haklar, bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir. İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi de içermez, içeremez. Bu insana, topluma, devlete ve insanlığa düşmanlığın ta kendisidir" ifadelerine yer verdi.





Paylaşımın devamında ise, "Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Yapılması gereken bu ortak düşmana karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın terörü kaynağında kurutma stratejisine destek olmaktır" ifadesi yer aldı.





İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir.



Bu haklar, bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.



İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 27, 2023





"Örgütlü kötülüğü savunmak suça ortak olmaktır"





Altun, değerlendirmesine şöyle devam etti:





"Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir. Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir.





Düşünceyi zehir ile harmanlayarak sunmak örgütlü kötülüktür. Örgütlü kötülüğü savunmak ve terörizm lehine toplum mühendisliği yapana omuz vermek suça ortak olmaktır.





İnsan haklarının temelini yaşam hakkı oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, yaşam hakkı en temel haktır. Bu temel hakkı hedef alan kim varsa karşısındayız, hak ve adaletin yanındayız. Terör, terör örgütleri ve iş birlikçilerine karşı nasıl amasız ve ancaksız bir mücadele yürütüyorsak, terörizmin sözcülüğünü yapanlara karşı da aynı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.





Türkiye’nin terör örgütleri üzerinden dizayn edildiği, esaret altına alındığı karanlık günler geride kalmıştır."











