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İnsan hakları sadece Batılıların hakkı mı?

İnsan hakları sadece Batılıların hakkı mı?

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Kızılcahamam’da il teşkilatları ile kampa girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın da katılacağı kampta, insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve hedefler anlatılacak. Kamp açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, dünyada insan hakları anlamında gerileme ve daralma yaşandığını kaydetti: “Geldiğimiz noktada insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesini ve belli bir insan nüfusuna uygulanan haklar şeklinde ele alınıyor. Bir katliam sadece Batı’da olunca mı insan hakları ihlali oluyor? Bireyi merkeze alıp toplumu ve kamu düzenini göz ardı eden bir yaklaşım, bugün toplumun bir arada yaşama irade ve çabasına yönelik büyük bir tehdittir. Bu anlayışın son dönemdeki en belirgin örneği LGBT sapkınlığıdır. Bireysel özgürlük kisvesi altında, yönelim ve tercih gibi kavramsal tuzaklarla bezenmiş şekilde insanlığın üzerine kara bir bulut gibi çökmeye çalışan bu akımın dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ailemizi, çocuklarımızı ve nesillerimizi bu sapkınlıktan sonuna kadar koruyacağız.”


#politika
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#insan hakları
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