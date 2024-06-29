İslam Alimleri Vakfı'ndan sosyal medyadaki tartışmalara tepki: Hiç kimse İslam'ı tağyir ve tahrif edemez

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur'an-ı Kerim ve onun hayata tatbiki anlamına gelen İslam'ın ilahi teminat altında olduğunu, onu hiç kimsenin tebdil, tağyir ve tahrif edemeyeceğini bildirdi.

Hacımüftüoğlu, Vakıf adına yazılı açıklamada bulunarak son dönemde sosyal medyada 'İslam tartışmaları' adı altında yayılan yayınlara tepki gösterdi.

"Tartışmaları yapanların salahiyetleri yok"

İslam'ın hükümlerini hafife alan ve Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetini bölgesel ve tarihsel olarak nitelendiren ve ilahiyatçılık kimliğini istismar ederek yapılan her türlü açıklamayı esefle kınadıklarını belirten Hacımüftüoğlu, "Esasen, belli bir amaç için sanal olarak bir araya getirilmiş bir kaç kişinin İlahiyatçı sıfatını kullanmaları, ilahiyat camiamızı ziyadesiyle üzmektedir." dedi.

Hacımüftüoğlu yaptığı açıklamada söz konusu tartışmaları yapanların gerek ilahiyat hocalarını temsil, gerekse ilmî yeterlilik bakımından salahiyeti olmadığını belirtti.

"Türkiye'ye karşı yürütülen provokasyonlara hizmet edecek"

Bu kişilerin yaptığı ve yapacakları açıklamaların hiç bir mesnedi ve ilmi değeri olmadığını da sözlerine ekleyen Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Ortama ve değişen şartlara göre zaman zaman denenen ve toplumsal infiale sebep teşkil eden bu tür çıkışların, ülkemiz kamuoyuna karşı yürütülen provakasyonlara hizmet edeceğinin bilinmesini isteriz." dedi.

"Sabıkalı, kifayetsiz ve ehliyetsiz kişiler"

Üniversitelerin bünyesinde yer alan İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde binlerce akademisyen, yaygın ve örgün din eğitimi kurumlarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatlarında dini ilimler alanında temayüz etmiş on binlerce hocaefendi olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Bu kişilerin yerine dini değerler ve hassasiyetler konusunda sabıkalı, kifayetsiz ve ehliyetsiz kişilerin, bu tür provokatif ve ifsad edici beyanatlarla ortaya çıkmaları, dinî değerlerimizi küçültmek suretiyle toplumumuzu kutuplaştırma gayretleri ve rencide etmeleri tesadüfi değildir." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse İslam'ı tebdil, tağyir ve tahrif edemez"

En büyük marifetin haddini bilmek olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, Hicr suresinde yer alan "Şüphesiz o Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak da elbette biziz." mealindeki ayeti aktararak, "Herkes tarafından bilinmelidir ki; yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun hayata tatbiki anlamına gelen İslam, İlahi teminat altındadır. Hiç kimse Onu tebdil, tağyir ve tahrif edemez." dedi.







