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İsrail mezalimine ve teröre 'dur' demek için yeni yılın ilk sabahında Türkiye'nin kalbi Galata Köprüsü'nde atacak

Türkiye terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uyguladığı soykırıma en sert tepkiyi gösteren ülke oldu. Şimdi bu tepkiyi daha da perçinlemek amacıyla İsrail zulmüne dur demek ve şehitlerimiz için yeni yılın ilk sabahında tarihi Galata Köprüsü'nde buluşma vakti. Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda 1 Ocak sabahı saat 08.30'da “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek. Katılımın yüksek olması beklenen etkinliğe bütün vatandaşlar davet edildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:42 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 12:42 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şehitlerimiz ve Gazze için 1 Ocak'ta yüz binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın edecek.
Şehitlerimiz ve Gazze için 1 Ocak'ta yüz binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın edecek.

Her daim mazlumların sığınağı olan Türkiye, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne de sessiz kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken çok sayıda yardım malzemesi de Filistinlilere ulaştırıldı.


Şimdi de İsrail zulmüne en gür sesle tepki göstermek ve teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz için İstanbul'un simgesi tarihi Galata Köprüsü'nde daha önce eşine rastlanmamış bir eylem gerçekleştirilecek.






7 Ekim itibariyle zirve yapan İsrail zulmüne 'dur' demek ve terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vatan uğruna şehit düşen 12 askerimiz için, Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda İstanbul'da tarihi bir eyleme imza atılacak.


1 Ocak 2024 sabahı saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş ve protesto gösterisi gerçekleştirilecek.


Sabah namazının ardından yola çıkılacak


Yeni yılın ilk sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş Sultanahmet meydanından başlatılması planlanan yürüyüşle Galata Köprüsü’nde buluşarak Türk milletinin birliğini ve beraberliğini tüm dünyaya gösterecek.


Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.




#Galata Köprüsü
#İsrail
#Gazze
22 dakika önce
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