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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Cumhuriyet resepsiyonu: Cumhuriyetimizin temelinde birlik var, kardeşlik var, vatan sevgisi var

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu. Resepsiyonda konuşan Vali Ali Yerlikaya, “Cumhuriyetimizin temelinde birlik var, kardeşlik var, vatan sevgisi var. Hak var, adalet var, demokrasi var, ilim irfan var, sarsılmaz bir inanç var” dedi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ev sahipliğinde Şişli’de bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, askeri erkan, bürokratlar, iş, spor ve sanat dünyasından davetliler, siyasetçiler, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Vali Yerlikaya ve eşi davetlileri tek tek tokalaşarak karşıladı. Karşılamanın ardından Vali Yerlikaya davetlilerle salonda bir süre sohbet etti. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını içeren video gösteriminin ardından Vali Yerlikaya bir konuşma yaptı.

DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

SEVR GİBİ BİRÇOK ÇIKAR ANLAŞMALARI YIRTILIP ATILDI

  • Davetlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Yerlikaya, vatan sathının Mustafa Kemal Atatürk ile başladığını ve onun Mondros ve Sevr gibi birçok çıkar anlaşmalarını yırtıp attığını belirterek, “Bu vatanın sonsuza dek bizim olduğunu kanımızla, canımızla bir daha teşhir ettik. Cumhuriyetin ilanı milletimizin yeniden doğuşu, yeniden dirilişidir. Cumhuriyetimizin ilanı bağımsızlık ve özgürlüğümüzün en büyük abidesidir. Türkiye Cumhuriyeti iman, cesaret ve azmin en büyük eseridir. Bu eserde kadının, erkeğin, genci yaşlısıyla yediden yetmişe kalbi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için çarpan aziz milletimizin sevdası var. Cumhuriyetimizin temelinde birlik var, kardeşlik var, vatan sevgisi var. Hak var, adalet var, demokrasi var, ilim irfan var, sarsılmaz bir inanç var” dedi.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

İSTİKBALE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Ülke olarak bugünlere kolay gelinmediğini dile getiren Vali Yerlikaya, “Bugünlere kolay gelmedik, bugünlere gelinceye kadar çok emek verdik. O çetin zamanları el birliğiyle çoktan aştık. Bugün dünyanın 17’nci sanayisiyiz. Savunma sanayisinde olağanüstü başarılara imza atıyoruz. Bugün kahraman ordumuzun kullandığı silahların yüzde 70’nin yerli olmasından iftihar ediyoruz. En büyük gücümüz ise gençlerdir, bu ülkenin yetiştirdiği gençlerdir. İstikbale emin adımlarla yürüyoruz. Onun için dünyaya söz söylüyoruz, Türkiye adeta Hz. Nuh’un gemisi gibi tüm mazlumlara kalbini açıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni 13 milyonla kurduk, bugün bayrağımızın 82 milyon yıldızı var. 96 yıldır sabırla, emekle, azimle insanımızı, ülkemizi, İstanbulumuzu yüceltmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın program müzik dinletisiyle sona erdi.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon.
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