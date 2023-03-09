|
Reklam
Reklam
Gündem

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 110 ton

İstanbul'da son 7 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 110 ton kaçak sigara, alkol ve tütün ele geçirildi.

10:50 . 9/03/2023 Thursday
AA
Ele geçirilen kaçak malzemeler imha edildi.

Ele geçirilen kaçak malzemeler imha edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 3 Ağustos 2022 ile 27 Şubat 2023'de kentte belirledikleri adres, depo ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

İmha edildi

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak sigara, nargile, puro tütünleri, etil ve metil alkol, elektronik sigara ile boş ve dolu içki şişeleri ele geçirildi.

Yaklaşık 7 aylık çalışma sonucunda ele geçirilen toplam 110 ton malzeme Kocaeli'nde imha edildi.



#istanbul
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
#kocaeli
1 saat önce
default-profile-img
İstanbul'da ele geçirildi: Tam 110 ton
HDP davasında sözlü savunma tarihinde yeni gelişme
Mozambik'te kuvvetli fırtına ve sel: 117 kişi yaşamını yitirdi
MEB başvuruları almaya başladı: Sözleşmeli personelin kadroya atanmasında kritik süreç
HDP'li Sancar: Bizim görüşmemiz CHP lideriyle değil Millet İttifakı ortak adayı ile olacak
Gürcistan'da protestolara sebep olan yasa tasarısı geri çekildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.