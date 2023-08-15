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İstanbul’da ulaşımın ‘kalbi’ kopyalanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, olası İstanbul depreminde ulaşımın koordinasyonu için büyük önem taşıyan sistem odasının ikizini kuruyor. Depremde sistem odası zarar görürse, yedek tutulacak sistem odası devreye alınacak.

Mehmet Güney
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Karayolları Genel Müdürlüğü, olası İstanbul depreminde ulaşımın koordinasyonu için büyük önem taşıyan sistem odasının ikizini kuruyor. Mega kent İstanbul’da bulunan kara yollarının 24 saat takip edildiği Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin olası bir depremde hasar alması durumuna karşı ikinci bir sistem odası hazır tutulacak.

YIL BİTMEDEN HAZIR

Yollardaki trafik yoğunluğu, hasar durumu buradan takip edilecek. Etiler’de faaliyetlerini sürdüren Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin ikincisi depreme tedbir amaçlı Kâğıthane’de bulunan Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde devreye alınacak. Depremde sistem odası zarar görürse, yedek tutulacak sistem odası otomatik olarak devreye alınacak. Böylece yeni tesis önemli bir alternatif sağlayacak. Söz konusu yedek merkezin bu yıl bitmeden hazır hale getirilmesi planlanıyor.



#Ulaşım
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Akıllı Ulaşım Sistemleri
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