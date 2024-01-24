İstanbul’u kurtarmak vatan borcu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’u CHP’den kurtarmanın vatan borcu olduğunu söyledi. Meclis MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, “Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışacağız” diyerek mart seçimleri için mesajlar verdi. Bahçeli, şöyle konuştu: “İstanbul’u CHP’den ve DEM’ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bihakkın vatan borcu, fetih namusudur. Ankara’yı, İzmir’i ve diğer belediyeleri CHP’den kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa gereğidir. Ankara’da DEM’lenip Kandil’de dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM’lenmiş CHP gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir.”

CHP’DE TANSİYON YÜKSEK

CHP’de çatlak sesler, çarpık hedefler, çamur hesapların öne çıktığını kaydeden Bahçeli, “İç karışıklık ve tansiyon yüksekliği hat safhadadır. Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez” dedi. “İstanbul Murad’ına erecek, Ankara’ya altı ok değil Altınok mühür vuracak, İzmir’de de Dağ’ın sıcaklığı Tunç'u eritip savuracaktır” diyen Bahçeli, Gazze’ye de değindi.

BATI SOYKIRIMA ORTAK

Bahçeli, “Gazze'de ateşkes sağlanmalı, barış için massa kurulmalı. Biden ile Netahyanu arasında yapılan telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu ve İsrail Başbakanı'nın buna sıcak bakmaya başladığı söylenmektedir. Dileğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan bağlayıcı bir karar çıkmasıdır. Batı'nın desteği soykırım suçuna aleni ortaklıktır” dedi.

İstikbalin göklerde olduğu teyit edildi

Bahçeli, Alper Gezeravcı’nın Türkiye’nin ilk astronotu olarak uzaya gönderilmesine de değindi. Bahçeli, “18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından bahtiyarlık duyduk. Bu gelişme Türkiye ve Türk milleti için tarihi önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Çok daha önemli gelişmelere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır,

burada ben de varım demiştir” dedi.







