|
Gündem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına talimat verdi: Hazırlıklarımızı şimdilik paranteze aldık

Daha önce Taksimde bombalı saldırı gerçekleştiren saldırgana terörist diyemeyen İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yayınladığı yazıda Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına talimat verdi. Erozan, ''Kurumun ve personelinin geleceği için yapmış olduğumuz hazırlıklarımı şimdilik paranteze almak durumunda kaldık. Sizlerin de en az bizim kadar hüzünlü bir günün mesaisine birazdan başlayacağınızı biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

14:37 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Partili Ahmet Erozan'dan FETÖ'yü andıran talimat

İYİ Partili Ahmet Erozan'dan FETÖ'yü andıran talimat

İYİ Partili Kamil Ahmet Erozan seçimden sonra Twitter'da bir flood yayınlayarak serzenişlerde bulundu. Erozan, ''Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmamış olmasının ezikliği ile güne başlarken aklıma ilk gelen Dışişleri Bakanlığı'ndaki cefakar ve vefakar meslektaşlarım, kardeşlerim oldu.'' ifadelerini kullandı.


FETÖ'cüler gibi talimat verdi


Erozan yazısında üzerine çalıştıkları planı durdurduklarını açıklayarak
''Kurumun ve personelinin geleceği için yapmış olduğumuz hazırlıklarımı şimdilik paranteze almak durumunda kaldık. Sizlerin de en az bizim kadar hüzünlü bir günün mesaisine birazdan başlayacağınızı biliyorum.''
dedi.


Seçimi hala kaybetmeyi hazmedemeyen Erozan,
''Kendi hatalarından ders almayan iktidar milli çıkarlarımızla bağdaşmayacak politikaların talimatlarını vermeye devam edebilir. O talimatın gereğini yapmak durumunda kalırsanız ''Dosya notunu'' kaleme alıp hıfzetmeyi ihmal etmeyin''
diyerek insanları provokasyona davet etti.


Yazısının sonuna doğru
''Önümüzdeki dönemde yüklü bir gündem sizleri ve bizleri bekliyor. Bize verilen muhalefet görevini yerine getirirken de aklımızda olacağınızı bilin. Kurumun saygınlığına gölge düşürülmesine siz de meydan vermeyin. Çok uzak olmamasını dilediğim bir gelecekte kucaklaşmak üzere''
dedi.


Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi

Geçtiğimiz günlerde de Halk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'a terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri sürdü. Terörist Ahlam Albashır'ın PKK üyesi olduğunu itiraf etmesini hasıraltı eden Erozan,
"O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir"
ifadesini kullandı.






#İYİ Parti
#Ahmet Erozan
#Meral Akşener
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek