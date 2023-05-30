İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına talimat verdi: Hazırlıklarımızı şimdilik paranteze aldık

''Önümüzdeki dönemde yüklü bir gündem sizleri ve bizleri bekliyor. Bize verilen muhalefet görevini yerine getirirken de aklımızda olacağınızı bilin. Kurumun saygınlığına gölge düşürülmesine siz de meydan vermeyin. Çok uzak olmamasını dilediğim bir gelecekte kucaklaşmak üzere''