İYİ Partili İbrahim Özkan "Benden bu kadar" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu

İYİ Partili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği son seçimden de tarihi bir galibiyetle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Erdoğan'ın galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
İYİ Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Benden bu kadar
İYİ Partili Özkan, şu ifadeleri kullandı: