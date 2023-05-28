İYİ Partili İbrahim Özkan "Benden bu kadar" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin hiçbir konuda Millet İttifakı'nda yer almadığını söylemesinin ardından CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan bir açıklama geldi. İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ifade eden Tanrıkulu, "Ortak bir metnimiz var, o belgede 2 bin 400 madde var ve aşağıda 6 parti liderlerinin imzaları var. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız." dedi.