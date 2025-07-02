İzmir ve Bilecik'in orman yangınından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

"İzmir'de 155 bina, 156 bağımsız bölümde hasar olduğu tespit edilmiş olup, bu bölümler içerisinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bilecik'te ise 121 bina, 142 bağımsız bölümde hasar olduğu, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bilecik ve İzmir yangınlarında toplamda 1149 küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı maalesef telef olmuştur. İzmir ve Bilecik illerinde etkilenen ilçeler için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı' alınmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından orman yangınlarının etkili olduğu illerimizde yaraların hızlıca sarılması amacıyla ilk etapta İzmir'e 30 milyon lira, Bilecik'e yine 30 milyon lira, Manisa'ya 2 milyon lira olmak üzere toplam 62 milyon lira 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir. "