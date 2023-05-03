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İzmir'e giden TCG Anadolu Atina'nın uykularını kaçırdı: Varlığı mesaj niteliğinde

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan sonraki durağı, bu sabah itibariyle İzmir oldu. Yunan medyasında yer alan haberlerde geminin Yunanistan'a karşı güç gösterisi niteliğinde olduğu belirtildi.

10:06 . 3/05/2023 Çarşamba
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TCG Anadolu

TCG Anadolu

İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, gemiyi 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı.

Yunanistan'ın gözü TCG Anadolu'da

Türkiye'deki savunma sanayii gelişmelerini dikkatle takip eden Yunanistan medyası, İzmir'e doğru yola çıkan gemiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

ERT: İzmir'deki varlığı mesaj niteliğinde

ERT televizyonu, dün Çanakkale Boğazı'nı geçen TCG Anadolu savaş gemisinin, 3 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de olmasının beklendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı, geminin İzmir'deki varlığının mesaj niteliğinde olduğuna dair açıklaması hatırlatıldı.

Pentapostogma: Yunanistan'a karşı güç gösterisi

Pentapostogma, "Hızlı gelişmeler! Türk uçak gemisi Anadolu, İzmir'e gitmek üzere ayrıldı" ifadesini kullandı.

Haberde, "Amaç belli: Anadolu'nun Ege'ye geçmesiyle Yunanistan'a karşı güç gösterisi." ayrıntısına yer verilerek şöyle denildi:

Ege'de Türk savaşçılarının veya diğer hava varlıklarının yeniden ortaya çıktığını da göreceğiz.

Ethnos: İzmir'e hareket etti

"Anadolu savaş gemisi İzmir'e hareket etti" diyen Ethnos, haberinde gemiden bir kareye yer verdi.

Aynı zamanda Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır'a seyahat eden vatandaşların sınır kapısında vize alabileceklerini duyurduğuna dikkat çekildi.


#yunanistan
#TCG Anadolu
#İzmir
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