Kâbe fotoğraflarını görüntüye çevirdi

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun, 1800’lü yıllardan günümüze Mekke ve Medine fotoğraflarını yapay zekâ ile restore edip, videoya dönüştürüyor. Uzun’un Instagram sayfasında yayınladığı videolarda, Kabe’nin ve Peygamber Efendimiz’in (sav) mescidinin nostaljik görüntüleri yer alıyor. 30 yıldır fotoğrafla uğraşan Uzun, Mekke ve Medine görüntülerini bir ileri boyuta taşıyarak Peygamber Efendimiz dönemine ait görseller oluşturup, onları da hareketlendirdi.

Engin Uzun

ÖNCE DÜZENLEYİP SONRA HAREKETLENDİRİYORUM

2015 yılında ilk kez Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a gittiğini söyleyen Uzun, o günden beri defalarca hac ve umre yaptığını ve çokça fotoğraf çektiğini belirtti. Bir süredir elindeki arşivi akşam yatmadan önce paylaştığını ifade eden Uzun, Yeni Şafak’a şöyle konuştu: “Elimde çok fotoğraf var, ama Kâbe’yi biliyorsunuz, ufak tefek değişiklikler olsa da bin yıldır aynı. Eskiden insanlar yatmadan önce dua okurdu, şimdi Instagram’a bakıyor. Ben de son baktıkları şey Kâbe olsun, belki rüyalarına girer düşüncesiyle paylaşıyorum. Bir süre sonra arşivimdeki fotoğrafların yanı sıra Kâbe’nin eski dönemlerini de merak ettiğim için eski fotoğraflardan bir arşiv oluşturmaya başladım. Yapay zekâ ile önce fotoğrafları restore edip yüksek çözünürlüklü hale getiriyorum, sonra da hareketlendiriyorum. Baktım ki insanlarda farklı duygular uyandırıyor, bu şekilde farklı görselleri hareketlendirmeye devam ettim. Mesela 1930’lu yıllarda Kâbe’nin su basmış fotoğrafı var. Kendi çektiğim Hacer-ül Esved taşı fotoğrafının üstündeki bulutları hareketlendirdim, 13 milyon görüntülendi.”

Kâbe'nin eski hali





KAFAMIZDA ÇAĞRI FİLMİNİN GÖRÜNTÜLERİ

İnsanların hayal kurmasını sağladığını dile getiren Uzun, “İlk umremi yaptığımda kafamın içinde hepimizin bildiği Çağrı filminin görüntüleri vardı. Gittiğim zaman öyle bir yerle karşılaşacağım diye beklerken, hava alanıyla, binalarıyla, caddeleriyle modern bir şehirle karşılaştım. Hayal kırıklığına uğruyorsun ama içinden ‘Acaba eskiden nasıldı?’ diye düşünüyorsun. İki yıldır zaten yapay zekâya ciddi yatırım yaptım. Şu anda meyvesini yiyorum. İnsanların algısını bozmadan, Kâbe’ye, Medine’ye, Mekke’ye, Kudüs’e zarar vermeden bu videoları oluşturabiliyorum artık. Peygamber Efendimiz zamanındaki görselleri hayal gücüme dayanarak ve kafamızın içindeki Çağrı filminin görüntüleriyle oluşturuyorum. Önce görselini yapıyorum, ardından videoya çeviriyorum” dedi.





ALLAH KAPILARI AÇINCA HER ŞEYİ ÇÖZÜYORSUN

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Engin Uzun, “Rabbim Ne Olur Toparla Beni”, başlığı ile bir de kitap yayımladı. Aile Yayınları’ndan çıkan eserde, hastalıkla birlikte değişen ruh hâllerini, insanın kendisiyle yaptığı iç konuşmaları ve zamanın nasıl farklı aktığını güçlü bir gözlemle ortaya koyuyor. Kitabın ortaya çıkışıyla ilgili konuşan Uzun, şunları söyledi: “Hastalık döneminde başlarda çok yıpranıyorsun. Sonrasında Allah kapıları açınca her şeyi çözüyorsun. Hastalığın aslında hastalık değil, mükâfat olduğunu anlıyorsun. Mesela kitapta hastaya söylenmemesi gereken cümleler diye bir bölüm var. ‘İnşallah tüm günahlarına kefarettir’ diyor insanlar. Hasta burada tonlarca günah işlediğini düşünüyor daha çok üzülüyor. O yüzden hassas davranmak lazım. Önce sağlıklıydım, sonra hasta yakını oldum, sonra da hasta oldum. Üç aşamayı da biliyorum. Buradaki tecrübelerimi aktardım.”



