Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada; 1 captagon hap, 70,65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,49 gram eroin ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
#Kahramanmaraş
#uyuşturucu
#operasyon