Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: İki kişi yaralandı

Kaza, D100 karayolu Çorum’un Kargı ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y.S. (23) idaresindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Berkay B. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.