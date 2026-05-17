Osmaniye'de otomobil sulama kanalına devrildi: Üç kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 09 AE 211 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.