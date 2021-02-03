​Kayıp namazgah antikacıda bulundu

Beykoz'daki Sultaniye Parkı'nda bulunan ve yıllar önce çalınan Battalgazi Ali Baba Namazgahı, Beşiktaş'taki antikacıda bulundu. 1750'li yıllara ait olan ve 3'üncü Osman döneminde yapılarak tarihi Mehmet Bey Çeşmesi'nin yanına yerleştirilen namazgah, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Beşiktaş’taki antika satışı yapan iki iş yerini takibe alan polis ekipleri, aralarında havan, sutündibi, sutün kaidesi, çeşme sutunu, şömine taşı gibi 71 adet mimari eser ele geçirdi. Söz konusu eserlerin defineciler tarafından yurt dışına kaçırılmak üzere antika satışı yapan depolara satıldığı iddia ediliyor. Namazgahın üzerinde Ali İmran Suresi’nin 37’inci ayetinin yazdığı öğrenildi

DEFİNECİLER DEPOLARA SATIYOR