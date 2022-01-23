'Kılıçdaroğlu ziyaret etti dershaneye soruşturma açıldı' iddiaları yalan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Zonguldak'ta bir dershanedeki öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerin ricası üzerine dershaneye girdiği ifade edilen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.
"KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ, DERSHANEYE SORUŞTURMA AÇILDI" İDDİALARI YALAN ÇIKTI
CHP'nin yayın organı Halk TV başta olmak üzere, basın bazı organları ve sosyal medyada yayılan gelişmeler sonrası dershaneden yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.
"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"
Kurumun Facebook hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- "Zonguldak Fark Sınav Kişisel Gelişim Kursu, kurumla ilgili soruşturma açıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi. Dershaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "13/01/2022 perşembe günü Zonguldak Soğuksu Cumhuriyet caddesinde faaliyet gösteren kurumumuzun önünde yer alan meydanda CHP Genel Başkanı basına açıklama yaparken teneffüste olan öğrencilerimizin bir kısmı (haber kanallarında görüldüğü gibi) kendisine seslenmişler. Bunun üzerine genel başkan kurumumuza kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
- Bu konuyla ilgili olarak Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurumumuza yönelik soruşturma açıldığı şeklinde yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
- Kurumumuz bu yalan haberlerle ilgili olarak gerekli yasal yollara başvuracaktır."