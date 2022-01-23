'Kılıçdaroğlu ziyaret etti dershaneye soruşturma açıldı' iddiaları yalan çıktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak'ta bir dershaneyi ziyaret ettiği ve dershaneye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldığı iddia edildi. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "Bu yalan haberlerle ilgili olarak gerekli yasal yollara başvuracaktır." denildi.

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