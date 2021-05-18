Gündem Kırklarelinde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı
KIRKLARELİ TÜRKİYE

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

Kırklareli’nde koronavirüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi, hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etmeye giderken trafik uygulamasında yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kırklareli haberleri: Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı
Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde sırasında durdurulan araçta bulunan M.Ö.’nün karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.

Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gereken sürücü polis kontrolünde yakalandı

Yakalanan M.Ö.’nün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan yakınını ziyaret etmeye gittiği öğrenildi.

Karantinada olması gerekiyordu: Ambulans çarpınca kazada ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Karantinada olması gerekiyordu: Ambulans çarpınca kazada ortaya çıktı

Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı
GÜNDEM
Karantinada olması gereken vatandaş kumar oynarken yakalandı
Abone Ol Google News
İstanbul büyük panik

İstanbul büyük panik

Üç katlı binanın kolonları çatladı
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İspanyol El Pais gazetesi: İsrail basını susturmaya çalışıyor

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

10 ilde kuvvetli<br> yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli
yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.