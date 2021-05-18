Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken yakalandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırklareli’nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Ekipler, Kırklareli-İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde sırasında durdurulan araçta bulunan M.Ö.’nün karantinada olması gerektiğini tespit etti. M.Ö.'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.
Yakalanan M.Ö.’nün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan yakınını ziyaret etmeye gittiği öğrenildi.