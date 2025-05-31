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Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

10:5831/05/2025, Cumartesi
IHA
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Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Konya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesinden Kulu'ya gelmekte olan E.A. idaresindeki 68 ACD 239 plakalı marka otomobil ile Y.Ö.'nün kullandığı 06 YR 523 plakalı otomobil Kulu girişi Ahmet Baran Caddesinde çarpıştı. Kazada, 68 ACD 239 plakalı otomobilde bulunan E.A. ile eşi E.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



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