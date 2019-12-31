Gündem Kuduz hastalığı yüzünden mahalle 6 ay süreyle karantinaya alındı Cami hoparlöründen anonslar yapıldı
GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Kuduz hastalığı yüzünden mahalle karantinaya alındı: Cami hoparlöründen anonslar yapıldı

Kuduz hastalığı yüzünden mahalle 6 ay süreyle karantinaya alındı: Cami hoparlöründen anonslar yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Şerikanlı Mahallesi, doğum sırasında ölen ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan sahipleri bilgilendirilirken, cami hoparlöründen "Mahallemizde kuduz nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Karantina sona erene kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır" anonsları yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları karantina süresince yasaklandı.
Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları karantina süresince yasaklandı.

İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde, geçen salı günü gebe olan ineğin doğumu için veteriner hekim çağrıldı. Veteriner hekim, ineğin kuduz olmasından şüphelendi. İnek doğum sırasında öldü.

Adıyaman'da su borusu patladı: Yolda göçük meydana geldi
GÜNDEM
Adıyaman'da su borusu patladı: Yolda göçük meydana geldi

Cami hoparlöründen anonslar yapıldı.

Veteriner hekimin bilgi vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallede inceleme yaptı. Ölen inekten alınan numuneler tahlil için Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Geçen yıl beyaza bürünen yerler şimdi çok farklı
FOTOĞRAF 17
Title
Geçen yıl Anadolu Ajansı ekiplerini tarafından drone yardımıyla karla kaplı halleriyle fotoğraflanan bazı bölgeler bu sene aralık ayında yeniden görüntülenince fark ortaya çıktı.
Title
2018 yılının aralık ayında beyaza bürünen bölgeler, şimdilerde ise adeta bahar mevsimini andıran karelere sahne oluyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Geçen yıl beyaza bürünen yerler şimdi çok farklı
Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne ve Düzce'de geçen yıl aralık ayında lapa lapa kar yağan bölgeler, bu sene henüz beyaz örtüyle kaplanamadı.

Vatandaş, mahallede ilk kez kuduz vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

Yapılan tahlil sonucunda ineğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı. Mahalle, İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları karantina süresince yasaklandı.

Veteriner hekim, ineğin kuduz olmasından şüphelendi. İnek doğum sırasında öldü.

Cami hoparlöründen anonslar yapıldı

Hayvan sahipleri bilgilendirilirken, cami hoparlöründen "Mahallemizde kuduz nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Karantina sona erene kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır" anonsları yapıldı.

Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, mahallede ilk kez kuduz vakasıyla karşılaşıldığını ifade ederek, vatandaşların ve hayvan sahiplerinin uyarıldığını söyledi.

Ayakları 110 metreye ulaştı

Ayakları 110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.

Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.
Eylem hazırlığında yakalandılar

Eylem hazırlığında yakalandılar

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 kişi son anda yakalandı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
ABD elçiliğini bastılar

ABD elçiliğini bastılar

Irak'taki ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
Yarından itibaren<br> 776 lira olacak

Yarından itibaren
776 lira olacak

Zorunlu olduğu halde taktırmayanlara kötü haber.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

​TFF, kulüplerin harcayabileceği rakamları açıkladı.
Piyangonun <br>kararttığı hayatlar

Piyangonun
kararttığı hayatlar

​Kimi kan kusarak kimi donarak öldü.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.