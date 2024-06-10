Kültür çalışanını tarlaya sürdüler: DEM'li Diyarbakır Büyükşehir'de mobbing

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır’daki ilçe belediyelerinde de sular durulmuyor. "Kayyumlar ve AK Partili yönetimler belediyeleri borç batağına sapladı. Bütçe yok, maaş ödeyemiyoruz” yalanıyla personel kıyımı yaparak yüzlerce kişiyi işsiz bırakan DEM Partili belediyeler, kadroları terör yandaşlarıyla doldurdu. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi terör yandaşlarına alan açmak için mevcut çalışanlara akıl almaz yöntemlerle mobbing uygulamaya da başladı.

BİR MESAJLA GÖNDERDİLER

Geçtiğimiz günlerde 50'den fazla işçiyi aynı gün kısa mesajla işten çıkaran Büyükşehir Belediyesi ilk olarak, mevcut çalışanları iş tanımlarının dışına çıkarılarak uzak noktalara sürdü. Kültür işlerinde çalışan kadın çalışanları sera ve tarlalarda ekin toplamaya gönderen belediye yönetimi, kadınlara ayrıca toprakları toplayıp kutulama görevi de verdi. Mobbingin hedefi olan işçiler çöp, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri’ne sürgün edildi.

BÖRÜ'NÜN KUZENİ İSTİFA ETTİ

Yıldırma politikası neticesinde işçilerin istifa etmesi beklenirken, son olarak, kurban eti dağıtırken terör örgütü tarafından vahşice katledilen Yasin Börü'nün kuzeni Ahmet Börü, belediyedeki işinden mobbingler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. DEM'li belediyenin yıldırma uygulamaları öyle bir hale geldi ki, planlanmış burun ameliyatına giren ve uzman doktordan rapor alan işçinin raporu bile kabul edilmeyerek, işten çıkarılmayla tehdit edildi.

İşsizlik maaşı da alamayacaklar

Mobbingler ile istifa etmeyenler ise telefonlarına gelen kısa mesajla iş akitlerinin sonlandığını öğrendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 69, Bağlar Belediyesi'nden 160, Kayapınar Belediyesi'nden 12, Sur Belediyesi'nden 14, Ergani Belediyesi'nden 14 kişi işten çıkarıldı. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 2016-2017 döneminde işe girenlerin DEM Partili başkanlar tarafından hedef alındığını söyledi. Mobbing ve baskıların yanı sıra maaşların da borç olduğu gerekçesiyle yatırılmadığını ifade eden Kahraman, “Tüm işçiler için hukuki süreci başlattık ve 11 Haziran Salı günü (yarın) büyükşehir belediyesi önünde işçilerle birlikte basın açıklaması yapacağız" diye konuştu. İşçilerin sebep gösterilmeden 22 no'lu kod ile çıkarıldığını anlatan Kahraman, “Çalışanlar bu kodla çıkarıldığı için işsizlik maaşı da alamayacaklar. Bu kod ile işçilerin özlük haklarını da ihlal etmiş oluyorlar” diye konuştu.







