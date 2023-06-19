Küresel sapkınlığa bir tepki de AK Partili vekilden: LGBT klinik olarak tanısı konulmuş bir rahatsızlık

Aile yapısını hedef alan çirkin lobiye karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya mücadelesini sürdürürken çirkin lobiye bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi.





Ceyda Bölünmez Çankırı, LGBT sapkınlığının bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, "Bu klinik olarak tanısı konulmuş bir rahatsızlıktır. Tedavisi de hormonal anlamda mümkündür. Ancak bunu reddetmek sağlıklı bir zihniyet değildir' dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

'LGBT ve uzantıları bir kimlik mücadelesi değildir'

LGBTİ+ dernekleri tarafından yapılan programların aile yapısının dinamitlenmesi olduğunu söyleyen Çankırı, İzmir Barosu'nun ideolojik yorumlarla değil de Anayasa'ya göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. ÇANKIRI, "LGBT ve uzantıları bir kimlik mücadelesi değildir. Bu kadını değersizleştiren, gelenek ve göreneklerimizi acizleştiren, en kutsalımız olan aile yapısını zedeleyen birincil sebeptir. Bunu özgürlükle bağdaştıran ve destekleyenler bugün gençlerin geldiği noktadaki cinsiyetsizleştirme politikasını güçlendirmekten başka bir şey yapmamaktadırlar" dedi.

'Tanısı konulmuş bir rahatsızlık'

"Bu klinik olarak tanısı konulmuş bir rahatsızlıktır" diyen Çankırı, "Tedavisi de hormonal anlamda mümkündür. Ancak bunu reddetmek sağlıklı bir zihniyet değildir. Bunun adı da ötekileştirilmek hiç değildir. İzmir Barosu'nun neye ve kime hizmet ettiğini bilmekteyiz. Adaleti temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun bu rezilliğe derhal son vermesi gerekmektedir" diye konuştu.



