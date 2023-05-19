Kütahya'da pazar yerinde broşür dağıtan CHP'lilere esnafın 'terör' tepkisi: 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz' sözleri pazarı karıştırdı

Kütahya'da kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi.
Fatih Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarı ile Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı.
Terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi, çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
"Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler"
Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayda pazar esnafının suçlanmaya çalışıldığını söyledi.
Olayın ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın pazara geldiğini belirten Akdaş, şöyle devam etti:
Millet İttifakı'ndan açıklama
Konuya ilişkin olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yaptığı ortak açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Dün perşembe, bugün cuma semt pazarında terör ile ilişkilendirilerek provokatif saldırıların hedefi olmaktayız. Biz Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olarak yasal demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Kamusal alanda siyasi çalışmalarımızı yaparak 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine halkımızı bilgilendirmek istedik. Ciddi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık, fiziki saldırıya uğradık. Bu saldırılar ülkemizde demokrasiye, barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğimize yöneliktir ve şiddetle kınıyoruz."