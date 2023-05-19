Kütahya'da pazar yerinde broşür dağıtan CHP'lilere esnafın 'terör' tepkisi: 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz' sözleri pazarı karıştırdı

"İster istemez ortamı germeye başladılar. Bizler kendilerine 'burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz' dedik. İl Başkanı ve vekilimiz burada halkı ve esnafı galeyana getirip alkış tutmaya başladılar. Pazar esnafına, yani bize 'terör övücü' dediler. Pazarcı esnafı, hiçbir zaman terör övücü olmadı ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kimler terör örgütünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz."