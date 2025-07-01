Leman'ın provokatörleri attıkları bira bardağıyla polisi yaraladı

İslam'a ve muhafazakarlara karşı yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetti. Alçak çizimde, Hz. Musa peygambere de yer verildi.

Alçak karikatüre karşı tepki göstermek isteyenler Leman dergisinin Taksim'de bulunan binası önünde toplandı. Protesto yapan göstericilere, bir grup provokatör "Müslümanlar Filistin'e. Yanlış yerdesiniz" ifadeleriyle tahrik edici sözler söyleyerek saldırdı. Provokatörlerden biri elinde bira dolu bardağı göstericilerin üzerine atması sonucu olay yerinde bulunan bir polis memuru kolundan yaralandı.

Peş peşe gözaltına alındılar

Soruşturma kapsamında; imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu; diğer yazı işleri müdürü Zafer Aknar'ın Tekirdağ'da, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ve karikatür çizer Doğan Pehlevan da İstanbul'da gözaltına alındı.

İslam düşmanı karikatürist

Alçak karikatürü çizen Doğan Pehlivan'ın Geçmişte de benzer provokasyonlara giriştiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın kasım ayının hemen başında yaptığı X paylaşımında, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır…" ifadelerini kullanmış. Doğan Pehlevan isimli sözde karikatürist, Leman dergisinin son sayısında skandal bir çizim yaptı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) ile Hz. Musa'yı resmeden Pehlevan'ın geçmişte de İslam'a hakaret ettiği ortaya çıktı.

Başörtülü bir kadının verdiği röportaj üzerine attığı tweet ise okunamayacak cinsten iğrençlikte. Peygamberi karikatürize ettiğimi inkar etse de provokasyon amacı belli olan Pehlevan, Atatürk'ü hedef alan karikatürlere ise bir hayli sert çıkmıştı.







