Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek gemi Beyrut'tan ayrıldı

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek gemi Beyrut'tan ayrıldı

Halil Akkoç
08:2010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Beyrut Limanı'na yanaştı.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Beyrut Limanı'na yanaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve Lübnan'a insani yardım götüren gemilerin, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı."
ifadelerine yer verdi.

Fidan, "Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" dedi.


#Hakan Fidan
#Lübnan
#Türk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnternet fiyatlarına müdahale edilecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi