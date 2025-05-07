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Makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü: 9 bin lira ceza yedi

Makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü: 9 bin lira ceza yedi

17:097/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kadın sürücü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attı
Kadın sürücü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye attı

Bolu'da D-100 kara yolunda araçlar arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren kadın sürücüyü, sosyal medyadan tespit eden trafik polisleri 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Mercedes marka otomobilin sürücüsü E.E., D-100 kara yolu üzerinde yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli sürüş anları başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde sürücü E.E., sabah saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle E.E.'ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.





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