Makas dehşeti: Beş araca çarpıp takla attı

1/04/2026
Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da makas attığı iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra takla attı. Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi’nde meydana gelen kazada araç, bir marketin girişinde yan yatarken, otomobilde sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde makas attığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkıp 5 araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NA 1497 plakalı otomobil, park halindeki 5 araca çarptı. Takla atan otomobim yol kenarındaki marketin girişinde yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışıp yaralanan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



