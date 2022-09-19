Gündem Malazgirtte şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
MUŞ

Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın da katıldığı yemekte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Malazgirt’te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
Şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Malazgirt Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Gaziler günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ’19 Eylül Gaziler Günü’ nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Her zaman söylüyoruz ve her daimde söylemeye devam edeceğiz, şehitler ve gazilerimiz bizim Türk halkının en önemli değerlerindendir. Siz değerli şehit aileleri ve gazilerimiz için kapımız her daim açıktır. Milli beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe Kaymakam Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Can Çakar, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı. Program sonunda Şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Muş’ta 630 ton bal hasadı bekleniyor
EKONOMİ
Muş’ta 630 ton bal hasadı bekleniyor
Saray sessizliğini bozdu

Saray sessizliğini bozdu

Kraliyet Ailesi'nden 5 dakika açıklaması.
Adım adım uzaya

Adım adım uzaya

​Türk yolcu için heyecanlandıran hamle: İmzalar atıldı.
İsrailin Ankara Büyükelçisi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

​Ukrayna'ya silah gönderen ABD'ye soğuk duş

Bu araçları gören inanamıyor

​LGBT dayatmasına karşı 'dik duruşa' destek verdi

Birinciliği kimseye kaptırmadı.

Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Mutlaka kontrol edin.

​Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu

​Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.