Manhattan kırmızı beyaza büründü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 43. Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, ABD’nin New York kentinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manhattan sokakları Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü.

YOĞUN KATILIM

İlk kez 1981 yılında, Ermeni terör örgütü ASALA’nın Türk diplomatlarına yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği video mesajda, Türk Günü Yürüyüşü’nün Amerika’daki Türk varlığının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, “Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve öz güveninin yansımasıdır” dedi. Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’nin küresel vizyonunun önemli temsilcileri olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KÜLTÜREL TANITIM DA YAPILDI

Festival kapsamında Türk marşları ve halk oyunları sergilenirken, Mehteran Birliği’nin performansı büyük ilgi gördü. Etkinlik alanında ayrıca Türkiye’nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri dijital ekranlarla tanıtıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep, Hatay, Bursa ve Şanlıurfa gibi şehirlerin kültürel değerleri tanıtılırken, Türkiye’nin çevre politikaları ve 2026’da Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne ilişkin mesajlar da paylaşıldı.











