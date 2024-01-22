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MHP, bir şehir 54 ilçeyi açıkladı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bir il ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:41 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla MHP’nin Düzce Belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova’ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi. 55’inci kuruluş yıldönümü olması sebebiyle adaylarını 55’şerli gruplar halinde duyuran MHP’nin açıklamış olduğu belediye başkan adayı sayısı 385’i buldu.



#siyaset
#yerel seçim
#MHP
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