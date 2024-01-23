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MHP’nin ilk mitingi Mersin’de

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için sahillerden sahaya çıkmayı kararlaştırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk mitingini 28 Ocak’ta Mersin’de düzenleyecek. Mersin’i Manisa takip edecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 04:01 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

Miting hazırlıklarıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve millî söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde, ‘Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin’ diyeceğiz” dedi.

KİRLİ PLANLAR SAHNELENİYOR

Yalçın, “Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekâlet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini artırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgâh peşindedir” dedi. Her iki şehirde de Cumhur İttifakı MHP adaylarını destekliyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli 4 Şubat’ta ise Manisa mitingi için bu şehirde olacak.



#Siyaset
#Yerel Seçim
#MHP
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