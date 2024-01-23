MHP’nin ilk mitingi Mersin’de

Miting hazırlıklarıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “28 Ocak’ta Mersin’de yapılacak ve millî söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde, ‘Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin’ diyeceğiz” dedi.

Yalçın, “Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekâlet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini artırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgâh peşindedir” dedi. Her iki şehirde de Cumhur İttifakı MHP adaylarını destekliyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli 4 Şubat’ta ise Manisa mitingi için bu şehirde olacak.