Midesinden 433 gram metamfetamin çıktı

18:0017/10/2025, Cuma
DHA
Midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıktı.
Midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıktı.

Aksaray'da polisin durdurduğu araçta şüpheli davranışlarda bulununca gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.'nin (20) yapılan muayenesinde midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıktı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.


Araçta bulunan A.M. şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen A.M.'nin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi.

Tıbbi müdahale ile A.M.’nin midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



#Aksaray
#Metanfetamin
#mide
