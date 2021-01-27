Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’yle bağlantılı faaliyet gösteren ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Daha önce “himmet” adı altında vakfa mali destek sağladığı iddia edilen ve aralarında işadamlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 gözaltı