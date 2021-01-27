Gündem Milyonlarca lira vermişler FETÖnün finansörleri yakalandı
İSTANBUL

Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı

Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’yle bağlantılı faaliyet gösteren ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’yle bağlantılı faaliyet gösteren ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Daha önce “himmet” adı altında vakfa mali destek sağladığı iddia edilen ve aralarında işadamlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 gözaltı
  • İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurtdışına kaçtığı belirlenirken, diğer 5 kişi ise her yerde aranıyor. FETÖ’nün mali kaynağını oluşturan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu zanlıların örgüte milyonlarca lira destek verdiği ifade ediliyor. Operasyon kapsamında ByLock yüklü bir telefon da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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