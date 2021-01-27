Milyonlarca lira vermişler: FETÖ'nün finansörleri yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’yle bağlantılı faaliyet gösteren ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Daha önce “himmet” adı altında vakfa mali destek sağladığı iddia edilen ve aralarında işadamlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurtdışına kaçtığı belirlenirken, diğer 5 kişi ise her yerde aranıyor. FETÖ’nün mali kaynağını oluşturan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu zanlıların örgüte milyonlarca lira destek verdiği ifade ediliyor. Operasyon kapsamında ByLock yüklü bir telefon da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.