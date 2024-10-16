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MiT’ten Afrika’da El-Kaide operasyonu

MiT’ten Afrika’da El-Kaide operasyonu

Oğuzhan Ürüşan
04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ahmet Baykara
Ahmet Baykara

MİT, terör örgütü El-Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika’da yakaladı. Sınır ötesinde TSK’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıları itiraf eden Baykara, ayrıca, Türkiye’de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi.

Başarılı operasyonlarla terör örgütlerini köşeye sıkıştıran Türkiye, düzenlediği nokta opesyonlarla da teröristlere saklandığı delikte etkisiz hale getiriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, son olarak terör örgütü El-Kaide üyesi Ahmet Baykara’yı Afrika’da düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.


TÜRK ASKERİNE SALDIRMIŞTI

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Baykara’nın Türkiye, Suriye ve Irak’ta örgüt adına birçok faaliyet yürüttüğünü, 2014-2019 yılları arasında El Kaide ve çeşitli terörist grupların bünyesinde yer aldığını belirledi. Ayrıca teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin İdlib kentinde bulunan üs bölgelerine ve bir konvoya düzenlenen eylemlerin içerisinde yer aldığını tespit edildi. Baykara’nın Suriye’de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve yine aynı ülkenin Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı gerçekleştirdiği, Türkiye’de hassas noktalara ilişkin eylemler planladığı ortaya çıkarıldı.


EYLEM PLANLIYORDU

Terörist Baykara, Türkiye’nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika’ya kaçtı. Baykara, MİT’in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı. Baykara, ekiplerce yapılan sorgusunda sınır ötesinde TSK’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri kabul etti. Ayrıca, Türkiye’de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği teröristlerinin de kim olduğunu tek tek itiraf etti.




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