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MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcıya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

13:33 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yapay zekâ marifetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi tespit etti.

Dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığı ortaya çıktı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

Emniyet'ten vatandaşlara uyarı

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade etti.



#MİT
#Recep Tayyip Erdoğan
#dolandırıcı
#ankara
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