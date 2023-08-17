MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcıya operasyon

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokol hakkında konuştu. Özdağ "Kemal Bey seçimleri kazansaydı ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Yani neyi gizliyoruz? Kemal Bey’in ‘namusuna emanet’ ifadesini garipsiyorum. Ben namuslu bir adamım Kemal Bey. Biz CHP ile utanılacak bir şey yapmadık, CHP utanıyorsa o Kemal Bey’in sorunu" ifadelerini kullandı.