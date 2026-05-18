Motofestteki kavgaya jandarmadan müdahale

Adıyaman’da Valilik tarafından Marina Mesire Alanı’nda düzenlenen Motofest etkinliğinde konser sırasında alkollü oldukları iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, görevli jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda bazı şahıslar gözaltına alınarak alandan uzaklaştırıldı, soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Valiliği tarafından Marina Mesire alanında düzenlenen Motofest etkinliğinde konser sırasında alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya burada görevli jandarma personelleri tarafından müdahale edildi. Kavga eden şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak alandan uzaklaştırıldı.
