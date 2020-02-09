Gündem MSBden Mehmetçik için video Türk milletinin gücüyüz
ANKARA

MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
MSB'nin videosu binlerce beğeni aldı.
MSB'nin videosu binlerce beğeni aldı.

En zorlu şartlarda vatanı canı pahasına koruyan Mehmetçik için, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında bir video hazırlandı. Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer aldı.

Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin yardımları yüzleri güldürdü
OYNAT 01:29
Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin yardımları yüzleri güldürdü
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi' denildi.

"Kar, kış,fırtına yolumuzdan döndürmez"

"Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" ifadelerinin yer aldığı video kısa sürede binlerce beğeni ve RT aldı.

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