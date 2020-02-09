MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz

En zorlu şartlarda vatanı canı pahasına koruyan Mehmetçik için, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında bir video hazırlandı. Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer aldı.
Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/DUjrd87nS6
Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/DUjrd87nS6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
"Kar, kış,fırtına yolumuzdan döndürmez"
"Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez" ifadelerinin yer aldığı video kısa sürede binlerce beğeni ve RT aldı.