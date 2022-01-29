Murat Ongun'un 'Bilgilerimi sızdırdılar' iddiasına THY'den yalanlama: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışında önlemler yetersiz kaldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemek yerken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da Cenevre'de kayak tatilinde olduğu ortaya çıktı.
ONGUN: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
Ongun, seyahat bilgilerinin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından servis edildiğini öne sürdü. "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" diyen Ongun suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
YAHYA ÜSTÜN'DEN YALANLAMA
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Üstün, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
- Üstün, paylaşımında "Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.