Murat Ongun'un 'Bilgilerimi sızdırdılar' iddiasına THY'den yalanlama: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin

AK Parti'li Kurtulmuş'tan BBP Genel Başkanı Destici'ye teşekkür: Türkiye'yi 2023'te de 2053'te de 2071'de de çok güçlü hale getireceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.



Kurtulmuş, 'Ne 2023, ne 2053, ne 2071 hedefi sadece bir ya da birkaç partinin hedefi değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin tamamının ortak tarihleridir ve biz Türkiye'yi 2023'te de 2053'te de 2071'de de çok güçlü hale getireceğiz.' dedi.