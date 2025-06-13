Muş'ta kurulan Hayvan Barınağı sahipsiz köpeklere yuva oldu

"İlimiz genelinde yaklaşık 10 bin sokak hayvanı mevcut. Bunun yaklaşık 7 bini aslında sahipli. Bir taraftan da bu hayvanların kimliklendirme çalışmalarını sürdürüyoruz ki yarın öbür gün bu konuda kimsenin en ufak bir mağduriyeti söz konusu olmasın. Bu anlamda ücretsiz olarak bu hayvanların kimliklendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin hayvanı kimliklendirdik. Bu çalışmamız bittiğinde yaklaşık 7 bin hayvana kimlik verip bunların bir şekilde sahipli olduğunu belgelemiş olacağız"