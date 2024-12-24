Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 'Aile toplantısına' bilirkişi raporu hazırlandı

Diyarbakır'da 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Minik Güran'ın cansız bedeni bulunmadan bir gün önce yapılan aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Türkçe ve Kürtçe konuşmalar deşifre edildi
'Toplantı görüntüsü' dava dosyasına eklendi
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.
Mahkeme; daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.
"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."