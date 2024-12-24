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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 'Aile toplantısına' bilirkişi raporu hazırlandı

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 'Aile toplantısına' bilirkişi raporu hazırlandı

23:5224/12/2024, Salı
IHA
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Narin Güran cinayetinde "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.
Narin Güran cinayetinde "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Diyarbakır'da 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Minik Güran'ın cansız bedeni bulunmadan bir gün önce yapılan aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Diyarbakır
'da 8 yaşındaki
Narin Güran
'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "
aile bireylerinin toplantı görüntüsü
" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek,
bilirkişi raporu
hazırlanarak mahkemeye sunuldu.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de
Eğertutmaz Deresi
'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel,
ağabey Enes
ve amca
Salim Güran
ile komşuları
Nevzat Bahtiyar
"
iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme
" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Türkçe ve Kürtçe konuşmalar deşifre edildi

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı
8. Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti tarafından incelendi.
Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için
Ulusal Kriminal Büro
'ya gönderdi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

'Toplantı görüntüsü' dava dosyasına eklendi

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

Mahkeme; daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.

Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."



#Narin Güran
#Diyarbakır
#Cinayet
#Dava

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