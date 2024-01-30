Kamuda ve özel sektörde önemli vazifeler üstlenmiş Dr. Nurettin Canikli, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Ekonomi ve siyaset hayatında birçok önemli görev icra eden Canikli, daha önce Albayrak Grubu bünyesinde Genel Müdürlük görevini de üstlenmişti. 22 yıl sonra Canikli’nin yolu tekrar Albayrak Grubu ile kesişmiş oldu. 1960 yılında Giresun Alucra’da dünyaya gelen Nurettin Canikli, ilk ve orta öğrenimini Alucra’da, lise öğrenimini ise Giresun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.





YENİ ŞAFAK’TA YAZDI

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamlayan Canikli, yüksek lisans eğitimini İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde Para, Banka ve Finansman alanında MA derecesi ile bitirdi. Finansal Ekonomi alanındaki doktora programını, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamlayan Canikli, 1997-2002 yılları arasında Albayrak Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik (CEO), Yeni Şafak gazetesinde ise ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı. Canikli, 2002-2023 yılları arasında TBMM’de 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem Milletvekili olarak hizmet etti. 2004-2007 yılları arasında KİT Komisyonu Başkanlığı, 2007-2014 yılları arasında AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevlerini ifa etti.





Bakan olarak da hizmet etti

2020-2023 yılları arasında AK Parti’de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışan Canikli, 62. Hükümet’te Gümrük ve Ticaret Bakanı, 65. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Canikli; 1952 yılında inşaat sektörüyle yolculuğuna başlayan, bugün ise 4 kıta, 20’den fazla sektör ve 10 binden fazla çalışana iş imkânı sunan Albayrak Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Ocak 2024 tarihinden itibaren yürütüyor.



