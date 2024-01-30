|
Gündem

Yeniden Albayrak Grubu’nda

Kamuda ve özel sektörde önemli görevlerde bulunmuş olan Dr. Nurettin Canikli, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Canikli, daha önce Albayrak Grubu bünyesinde Genel Müdürlük görevi de yapmıştı.

Haber Merkezi
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 03:41 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Dr. Nurettin Canikli
Dr. Nurettin Canikli

Kamuda ve özel sektörde önemli vazifeler üstlenmiş Dr. Nurettin Canikli, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Ekonomi ve siyaset hayatında birçok önemli görev icra eden Canikli, daha önce Albayrak Grubu bünyesinde Genel Müdürlük görevini de üstlenmişti. 22 yıl sonra Canikli’nin yolu tekrar Albayrak Grubu ile kesişmiş oldu. 1960 yılında Giresun Alucra’da dünyaya gelen Nurettin Canikli, ilk ve orta öğrenimini Alucra’da, lise öğrenimini ise Giresun İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.


YENİ ŞAFAK’TA YAZDI

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamlayan Canikli, yüksek lisans eğitimini İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde Para, Banka ve Finansman alanında MA derecesi ile bitirdi. Finansal Ekonomi alanındaki doktora programını, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamlayan Canikli, 1997-2002 yılları arasında Albayrak Grubu bünyesinde üst düzey yöneticilik (CEO), Yeni Şafak gazetesinde ise ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı. Canikli, 2002-2023 yılları arasında TBMM’de 22, 23, 24, 26 ve 27. dönem Milletvekili olarak hizmet etti. 2004-2007 yılları arasında KİT Komisyonu Başkanlığı, 2007-2014 yılları arasında AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevlerini ifa etti.


Bakan olarak da hizmet etti

2020-2023 yılları arasında AK Parti’de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışan Canikli, 62. Hükümet’te Gümrük ve Ticaret Bakanı, 65. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Canikli; 1952 yılında inşaat sektörüyle yolculuğuna başlayan, bugün ise 4 kıta, 20’den fazla sektör ve 10 binden fazla çalışana iş imkânı sunan Albayrak Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Ocak 2024 tarihinden itibaren yürütüyor.


#Albayrak Grubu
#Nurettin Canikli
#Yeni Şafak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1999-2008 arası SGK girişi olanlara erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT'siz yeni detay netleşti