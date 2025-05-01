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Öğrenciler 15 Temmuz’u eserleriyle anlatacak

Öğrenciler 15 Temmuz’u eserleriyle anlatacak

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yarışmaların ödül töreni ise 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yarışmaların ödül töreni ise 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlamını anlatmak amacıyla 6 farklı kategoride yarışmalar düzenleyecek. Lise öğrencileri, Türk Halk Müziği koro, afiş, slogan ve kısa film yarışmalarına katılacak. Ortaokul öğrencileri, resim ve şiir kategorilerinde eser sunacak. Başvurular yarın başlayacak ve eserler okul müdürlüklerine teslim edilecek. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen il birincilerinin eserlerinin değerlendirilmesinin ardından ise ülke genelinde dereceye giren eserler 30 Haziran-8 Temmuz arasında ilan edilecek.


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