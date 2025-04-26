Uluslararası öğrenci sayısı artıyor

İlke Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından 2024 Eğitim İzleme Raporu yayınlandı. Eğitim dünyasındaki gelişmelere ışık tutan rapor çarpıcı verileri de ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜİK ve OECD gibi kurumların verileri ışığında hazırlanan raporda yer alan araştırmalara lisans ve lisansüstü öğrenci sayılarında ise genel bir düşüş gözlendi. Bu genel düşüşe karşın açıköğretim fakültelerine yerleşenlerin oranında %1,2’lik bir artış görülüyor. Artış gözlemlenen bir diğer alan, uluslararası öğrenci sayısı. 2016’da uluslararası öğrencilerin toplam örgün öğrencilere oranı %1,5 civarındayken, bu oran 2024’te %4,75’e ulaştığına yer verildi. Bu sene rapora ilk defa eklenen Sosyal-Duygusal Gelişim başlığında 2022 yılında gerçekleşen PISA “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” sınav sonuçları referans alındı. Türkiyedeki 15 yaş grubu öğrenciler, kararlılık ve kendine güven alanında 1., merak konusunda 2. sırada yer aldı. Ancak, strese dayanıklılık gibi alanlarda zayıf performans sergiledi.